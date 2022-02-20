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10:06 20.02.2022

Сомнолог назвала основные причины бессонницы

бессонница Фото: pixabay
Иногда бессонница появляется из-за какой-то причины, например, из-за длительного стресса. Человек может столкнуться с таким явлением, что причина проходит, а бессонница остается, сообщает Zakon.kz.

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова назвала основные причины бессонницы, сообщает RT.

Специалист отметила, что в основном проблемы со сном появляются из-за неправильного образа жизни, недостаточной физической активности, избытка кофеина и гаджетов, а также стрессов.

Также врач отметила, что все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин – неорганическая.

Из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, прием некоторых лекарственных препаратов.София Черкасова

При этом из психопатологии к самым частым причинам бессонницы относятся тревожные расстройства и депрессия, пояснила эксперт.

Иногда бессонница появляется из-за какой-то причины, например, из-за длительного стресса. Человек может столкнуться с таким явлением, что причина проходит, а бессонница остается. В этих случаях ее называют неорганической.

Таким образом, бессонница закрепляется на уровне условных рефлексов и начинает воспроизводиться автоматически как вредная привычка, объяснила специалист.

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