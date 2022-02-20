Трио казахстанских лыжниц осталось без медалей ОИ-2022

Лыжная программа Олимпиады в Пекине завершилась женским марафоном, где успех предсказуемо праздновала норвежка Тереза Йохауг с результатом 1:24:54.

Она пришла к финишу первой, опередив на 10 минут Джессику Диггинс из США, бронзовой медали удостоилась финка Кертту Нисканен.

Лучшей из казахстанских лыжниц стала Ангелина Шурыга, которая закончила гонку на 42-м месте с отставанием +11:37. Надежда Степашкина – 49 (+14:44), Ирина Быкова – 54 (+17:48).

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