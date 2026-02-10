Казахстанские лыжники огорчили очередными неудачами на Олимпиаде-2026
10 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Италии завершился квалификационный этап соревнований по лыжным гонкам в спринте классическим стилем у мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.
Как в скиатлоне, нашим посланцам и в этой программе Олимпийских игр ничего изначально не светило, что они и доказали своими результатами.
В спринте на дистанции 1,5 км в попытке войти в 30-ку лучших на старт вышли четыре казахстанки. С серьезными отставаниями наши девушки вскоре и завершили состязания:
- 55-е место – Дарья Ряжко (4:04.22).
- 58-е место – Анна Мельник (4:07.23).
- 63-е место – Надежда Степашкина (4:10.15).
- 72-е место – Ксения Шалыгина (4:16.26).
Вслед за женщинами выступили и представители казахстанской мужской сборной, показатели которых вовсе хуже:
- 75-е место – Виталий Пухкало (3:38.02).
- 76-е место – Амиргали Муратбеков (3:38.17).
- 85-е место – Наиль Башмаков (3:43.00).
Два дня назад казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон.
