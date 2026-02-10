Казахстанские лыжники огорчили очередными неудачами на Олимпиаде-2026

10 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Италии завершился квалификационный этап соревнований по лыжным гонкам в спринте классическим стилем у мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

Как в скиатлоне, нашим посланцам и в этой программе Олимпийских игр ничего изначально не светило, что они и доказали своими результатами.

В спринте на дистанции 1,5 км в попытке войти в 30-ку лучших на старт вышли четыре казахстанки. С серьезными отставаниями наши девушки вскоре и завершили состязания:

55-е место – Дарья Ряжко (4:04.22).

58-е место – Анна Мельник (4:07.23).

63-е место – Надежда Степашкина (4:10.15).

72-е место – Ксения Шалыгина (4:16.26).

Фото: Telegram/DRSQazaqstan

Вслед за женщинами выступили и представители казахстанской мужской сборной, показатели которых вовсе хуже:

75-е место – Виталий Пухкало (3:38.02).

76-е место – Амиргали Муратбеков (3:38.17).

85-е место – Наиль Башмаков (3:43.00).

Два дня назад казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон.