Теплоход серьезно пострадал во время пожара в Атырауской области

19 февраля в 21:17 произошло возгорание передней части теплохода «Кигач-2», относящейся к цеху рыболовства и приема. Пожар локализован в 22:33, ликвидирован – в 22:41. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Пострадавших нет.

Сообщается, что причиной возгорания стала искра, которая при сварочных работах попала на древесный материал.

В тушении пожара задействованы шесть сотрудников и одна единица техники ПЧ-7 СПиАСР ДЧС региона.