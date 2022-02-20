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18:12 20.02.2022

Теплоход серьезно пострадал во время пожара в Атырауской области

теплоход Фото: ДЧС Атырауской области
Инцидент произошел в Байдинском сельском округе Курмангазинского района на берегу реки Кигач, передает Zakon.kz.
19 февраля в 21:17 произошло возгорание передней части теплохода «Кигач-2», относящейся к цеху рыболовства и приема. Пожар локализован в 22:33, ликвидирован – в 22:41.Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Пострадавших нет.

Сообщается, что причиной возгорания стала искра, которая при сварочных работах попала на древесный материал.

В тушении пожара задействованы шесть сотрудников и одна единица техники ПЧ-7 СПиАСР ДЧС региона.

Елена Беляева
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