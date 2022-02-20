Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине

109 комплектов медалей разыграли между собой более 4 тыс. спортсменов из 91 страны.

Всего в Пекине сборная Казахстана была представлена 34 спортсменами, которые смогли оформить 87 лицензий.

Наши атлеты выступили в лыжных гонках, биатлоне, фристайл-могуле, фристайл-акробатике, шорт-треке, конькобежном спорте, в горных лыжах, двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина.

Фото: olympic.kz

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, лучшим результатом стало выступление шорт-трекиста Абзала Ажгалиева на дистанции 500 м. Он смог пробиться в главный финал соревнований, финишировав в итоге на четвертом месте. Также в главном финале выступил Адиль Галиахметов (шорт-трек). На дистанции 1500 м он стал восьмым.

Фото: olympic.kz

Надежда Морозова успешно преодолела квалификацию в масс-старте. Ее итоговая позиция в финишном протоколе 14-я. Акмаржан Калмурзаева в лыжной акробатике показала крайне высокий результат, набрав в квалификации 98.68 балла. Данная сумма позволила ей войти в итоге в число 12-ти лучших.

Фото: olympic.kz

Впервые в истории страны казахстанец выступил на Олимпиаде в лыжном двоеборье. Это достижение принадлежит Чингизу Ракпарову. Свой потенциал показали молодые спортсмены. В Пекине за награды бились 16-летняя Анастасия Городко, 17-летняя Олеся Граур (обе – фристайл-акробатика), 17-летний Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина), 18-летняя Александра Троицкая (горные лыжи).