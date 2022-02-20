Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ночью ожидается туман.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. В Актобе ночью – гололед.

Ночью на севере, юго-востоке, днем на востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 18 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидается туман.

На севере, западе Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается туман.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на западе области, днем на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.