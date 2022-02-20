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20:43 20.02.2022

Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»

актер Фото: Instagram/elmundoteatral
Мексиканский режиссер, оператор и актер Ксавьер Ривера Марк ушел из жизни на 75-м году жизни, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, трагедия произошла 19 февраля в Мигель-Идальго. О причине смерти не сообщается.

Зрителю артист известен ролью адвоката Гонсалеса в теленовелле «Богатые тоже плачут». Также на его счету роли в вестерне с Иствудом и Маклейн «Два мула для сестры Сары», дон Робау в «Легенде Зорро» с Бандерасом и Зетой-Джонс, масса других проектов.

Марк родился в Гвадалахаре в семье, где помимо него было еще девять детей. Окончил Школу театрального искусства. В кино дебютировал в 60-х. В 2008 году артист из кинематографа без объяснений ушел.

Был женат на актрисе Клаудии Оберегон. Их единственный сын Хулио умер молодым.

Елена Беляева
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