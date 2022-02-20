Пассажир скончался на «дороге смерти» в ЗКО

Как сообщает портал «Мой город», ДТП произошло 20 февраля около 8:00.

Водитель, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля. В результате двое пассажиров доставлены в Акжайыкскую ЦРБ. Один пассажир от полученных травм скончался в карете «скорой помощи». Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.

Издание отмечает, что автодорога Уральск – Атырау печально известна как «дорога смерти».