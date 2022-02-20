Видеокамеры хотят установить на кладбище в Актау из-за частых краж оградок

Как сообщает «Лада», в 2022 году из бюджета выделено 10,1 млн тенге на услуги по погребению (захоронению одиноких людей, не имеющих родственников) и содержанию мест захоронения. Данным видом работ занимается ГКП «Акбота».

В компетенцию обслуживающего учреждения входят услуги по захоронению одиноких, охране и поддержанию чистоты могил. Несмотря на то, что на кладбищах находятся охранники, ежегодно выявляются факты хищения ограждений неустановленными лицами. По выявленным фактам обслуживающим учреждением направлены соответствующие заявления в органы внутренних дел, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Мурат Копенов

По мнению Копенова, решить проблему можно, установив на кладбище систему освещения и видеокамеры. Для этого дополнительно потребуется еще 17 млн тенге.