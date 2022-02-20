Серебряный призер ЧМ по боксу Махмуд Сабырхан стартовал с победы в Болгарии

Соперником спортсмена выступил немец Ибрагим Салаха. Сабырхан одержал победу со счетом 5:0.

Казахстан на турнире представлен во всех 13 весах, а в некоторых из них выставлены даже по два боксера. Из состава сборной на Чемпионате мира на ринг выйдут Нурканат Райыс (75 кг) и Нурлан Сапарбай (свыше 92 кг).