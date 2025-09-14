#АЭС в Казахстане
Спорт

Махмуд Сабырхан завоевал "золото" ЧМ по боксу

бокс, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 17:32 Фото: НОК РК
14 сентября 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) в финале весовой категории 55 кг Махмуд Сабырхан встретился на ринге с Рафаэлем Лозано Серрано из Испании, сообщает Zakon.kz.

Сабырхан уверенно забрал первые два раунда, тем самым став двукратным чемпионом мира. Ранее он уже завоевывал "золото" ЧМ в 2023 году.

До этого "золото" ЧМ по боксу завоевал казахстанец Санжар Ташкенбай. Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу.

У Казахстана впереди пять финалов, которые начнутся в 22:00. А в копилке – "золото" Санжара Ташкенбая (50 кг), "серебро" Назым Кызайбай (48 кг) и две "бронзы" – Виктории Графеевой (60 кг) и Елданы Талиповой (80+ кг).

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
