У переболевших коронавирусом заметили снижение репродуктивной функции

В интервью ura.ru врач отметила, что описаны случаи, когда после COVID страдает гормональный фон, как и при большинстве заболеваний. По словам эксперта, эффект может быть временным.

Уточняется, что проникновение вируса в организм человека сопровождается поражением вегетативной нервной системы.

У кого-то – это астения, вялость, слабость, низкое давление, невозможность сосредоточиться. А у кого-то наоборот – на первый план выходит симпатоадреналовое действие. Начинает преобладать симпатика, тогда будет сердцебиение, приливы и чувство жара, – добавила эксперт.

Врач-терапевт Андрей Звонков также считает, что COVID-19 – это лакмусовая бумажка, которая проявляет то, что незаметно и было скрыто.

Вытаскивает наружу все медленно текущие патологические процессы, особенно связанные с сосудистыми нарушениями или обменными процессами. То есть заболевание способно показать то, что могло проявиться через год-два и потихоньку стало нарастать.

Врач согласился, что приливы жара после коронавируса также возможны.

Это связанно с перенесенным заболеванием, но, скорее всего, имеет временный эффект. Период реабилитации нужно прожить какой-то. Нужна физиотерапия, физкультура, прогулки, – отметил Звонков.