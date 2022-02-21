Трое детей пострадали от упавших с крыши льдин в России

Как сообщает ГТРК «Ярославия», ледяная глыба упала на двух 12-летних девочек 20 февраля. У пострадавших диагностировали переломы.

Обеих госпитализировали в больницу.

Прокуратура проводит проверку по данному факту, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Также следственный комитет Владимирской области начал проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика в Муроме, отмечает ГТРК «Владимир».

По словам очевидцев, ребенок шел по тротуару, и в какой-то момент на него с крыши дома упал лед. Прохожие оказали ему первую помощь и вызвали скорую. У несовершеннолетнего был диагностирован ушиб головы, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.