Спаржевая капуста полезна для сердца и снижения холестерина - диетолог

Как пишет rg.ru, спаржевая капуста богата сульфорафаном - органическим соединением, предотвращающим рак. Входящий в состав овоща витамин К способствует укреплению костей, а витамины группы В обеспечивают здоровье волос.

Кроме того, диетолог утверждает, что благодаря антиоксидантным свойствам овоща люди, употребляющие брокколи, повышают сопротивляемость организма, укрепляют иммунитет и создают щит от простуд.

Сатыроглу порекомендовала готовить капусту на пару, чтобы сохранить больше полезных свойств продукта.