Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:28 21.02.2022

Спаржевая капуста полезна для сердца и снижения холестерина - диетолог

капуста Фото: pixabay
Диетолог Ягмур Сатыроглу посоветовала чаще внедрять в рацион брокколи, так как эта капуста содержит растворимую клетчатку и витамины, что помогает сбросить вес, нормализовать давление и уровень холестерина, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, спаржевая капуста богата сульфорафаном - органическим соединением, предотвращающим рак. Входящий в состав овоща витамин К способствует укреплению костей, а витамины группы В обеспечивают здоровье волос.

Кроме того, диетолог утверждает, что благодаря антиоксидантным свойствам овоща люди, употребляющие брокколи, повышают сопротивляемость организма, укрепляют иммунитет и создают щит от простуд.

Сатыроглу порекомендовала готовить капусту на пару, чтобы сохранить больше полезных свойств продукта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
Интересное
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
20.02.2022
Меньше тысячи случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Казахстане
20.02.2022
Аналитик назвал валюту, которая может обойти доллар
20.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 20 февраля
20.02.2022
Трио казахстанских лыжниц осталось без медалей ОИ-2022
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все