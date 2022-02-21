01:28 21.02.2022
Спаржевая капуста полезна для сердца и снижения холестерина - диетолог
Фото: pixabay
Диетолог Ягмур Сатыроглу посоветовала чаще внедрять в рацион брокколи, так как эта капуста содержит растворимую клетчатку и витамины, что помогает сбросить вес, нормализовать давление и уровень холестерина, передает Zakon.kz.
Как пишет rg.ru, спаржевая капуста богата сульфорафаном - органическим соединением, предотвращающим рак. Входящий в состав овоща витамин К способствует укреплению костей, а витамины группы В обеспечивают здоровье волос.
Кроме того, диетолог утверждает, что благодаря антиоксидантным свойствам овоща люди, употребляющие брокколи, повышают сопротивляемость организма, укрепляют иммунитет и создают щит от простуд.
Сатыроглу порекомендовала готовить капусту на пару, чтобы сохранить больше полезных свойств продукта.
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