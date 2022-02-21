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07:03 21.02.2022

Болельщики попали ракетницами в двух футболистов «Манчестер Юнайтед»

футболист Манчестер Юнайтед Фото: Instagram/manchesterunited
Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» завершилась со счетом 4:2. Выстрелы со стороны трибун прозвучали после третьего гола, сообщает Zakon.kz.

Футбольная ассоциация Англии расследует инцидент, произошедший на матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер-Юнайтед» – «Лидс». В игроков «МЮ» Фреда и Энтони Элангу попали из ракетницы болельщики «Лидса», сообщает Sky Sport.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «МЮ». Выстрелы со стороны трибун прозвучали после третьего гола.

Сообщается, что Эланга был вынужден обратиться к врачу.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице с 46 очками в 26 матчах. «Лидс» расположен на 15 месте с 23 очками в 24 встречах.

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