Нулевую смертность от КВИ за сутки зарегистрировали в Казахстане

На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499+ и 1128 КВИ-), из них в стационарах находятся 4423 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 204.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 251 пациент,

в состоянии крайней степени тяжести – 100,

на аппарате ИВЛ – 78.