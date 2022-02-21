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08:10 21.02.2022

Нулевую смертность от КВИ за сутки зарегистрировали в Казахстане

Коронавирус смертность Казахстан Фото: Zakon.kz
Один казахстанец скончался от коронавирусной пневмонии за сутки. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499+ и 1128 КВИ-), из них в стационарах находятся 4423 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 204.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 251 пациент,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 100,

  • на аппарате ИВЛ – 78.

COVID-19 Казахстан

Фото: Минздрав РК

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