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08:30 21.02.2022

Нур-Султан перешел в «зеленую» зону

Нур-Султан коронавирус Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. За прошедшие сутки в стране выявили 627 случаев заражения КВИ, передает Zakon.kz.

Кроме столицы, в «зеленую» зону также перешла Карагандинская область.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область;

  • в «желтой» зоне: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области;

  • в «зеленой» зоне: Нур-Султан и Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Нур-Султан коронавирус

Фото: МВК по нераспространению КВИ

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