Нур-Султан перешел в «зеленую» зону

в «зеленой» зоне: Нур-Султан и Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.