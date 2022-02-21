08:30 21.02.2022
Нур-Султан перешел в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. За прошедшие сутки в стране выявили 627 случаев заражения КВИ, передает Zakon.kz.
Кроме столицы, в «зеленую» зону также перешла Карагандинская область.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область;
в «желтой» зоне: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области;
в «зеленой» зоне: Нур-Султан и Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ