Мошенник обманывал таксистов в Нур-Султане

Полицейские задержали серийного мошенника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество 26-летний подозреваемый. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В полицию поступило шесть заявлений от таксистов. Водители сообщили, что были обмануты клиентом, который завладел их денежными средствами в размере от 5 до 15 тыс. тенге.

Все потерпевшие были обмануты по одной и той же схеме. Посредством мобильного приложения клиент вызывал такси, чтобы доставить посылку по адресу. В ходе разговора он с водителя брал денежные средства и обещал, что при доставке с ним рассчитается покупатель посылки. Таксисты соглашались, а через некоторое время, подъехав по указанному адресу и не найдя покупателей посылок, начинали звонить клиенту, телефон которого уже был отключен. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В настоящее время по всем фактам проводится расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

В полиции отметили, что таксистов, пострадавших от действий мошенника, может быть гораздо больше.

Пострадавших просят обратиться в Управление полиции района Алматы по адресу: ул. Жансугурова, д. 2, или по телефонам +7 (7172) 71 67 10, 71 67 11 либо 102.