В правила возмещения вреда пострадавшим от беспорядков внесли изменения

В частности, изменились правила определения размера возмещения стоимости.

Теперь он определяется следующим образом:

для недвижимого и движимого имущества с суммой ущерба до 10 млн тенге – по упрощенному механизму;

для недвижимого имущества с суммой ущерба свыше 10 млн тенге – по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, ПСД;

для поврежденного, а также неподлежащего восстановлению движимого имущества с суммой ущерба свыше 10 млн тенге – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчету об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба;

для товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) – по упрощенному механизму.

К частным средствам, из которых будут выплачивать компенсации, добавился также корпоративный фонд «Аулие-Ата-Демеу».

Кроме того, компенсация выплачивается из:

фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве» или фонда «Жаңа Алатау»; из государственного бюджета.

К заявлению о возмещении причиненного имущественного вреда владелец имущества прилагает копию постановления органа, ведущего уголовное преследование, о признании владельца имущества потерпевшими по уголовным делам, связанным с массовыми беспорядками в январе 2022 года, с обязательным указанием суммы ущерба.

Для получения возмещения утраченных основных средств, за исключением недвижимости, предоставляется согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота.

Для восстановления недвижимого имущества, поврежденного или не подлежащего восстановлению движимого имущества, утраченных основных средств (за исключением недвижимости) и ТМЦ с общей суммой ущерба до 10 млн тенге также требуется согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота.

Полный текст приказа можно посмотреть здесь.