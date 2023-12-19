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В Казахстане внесли изменения в правила формирования тарифов

В Казахстане внесли изменения в правила формирования тарифов Фото: Zakon.kz
Приказом министра национальной экономики от 8 декабря 2023 года внесены изменения в Правил формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

Так, пункт, предусматривающий формирование тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования, изложен в новой редакции.

В частности, предусматривается:

  • ограничение видов и размеров затрат, учитываемых в тарифе, с учетом их экономической обоснованности;
  • применение технических и технологических норм расходов сырья, материалов, топлива, энергии при их наличии, нормативных технических потерь, нормативной численности персонала, определенных на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере);
  • определение контролируемых и неконтролируемых затрат;
  • утверждение временного компенсирующего тарифа за неисполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы и неконтролируемых затрат;
  • определение прибыли с учетом возврата инвестированного капитала и норм доходности инвестированного капиталам, также балансовой стоимости активов субъекта, задействованных при предоставлении регулируемой услуги, и ставки прибыли;
  • определение показателей качества и надежности регулируемых услуг;
  • определение показателей эффективности деятельности субъектов;
  • применение прямолинейного метода начисления износа;
  • утверждение инвестиционной программы;
  • особенности определения тарифа по стимулирующему методу тарифного регулирования для субъектов, оказывающих регулируемые услуги в сфере передачи электрической энергии, водоснабжения или водоотведения, производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии.

При этом говорится, что механизм расчета тарифа с учетом методов тарифного регулирования сфер естественных монополий определяет:

  • расчет тарифа с учетом затратного метода тарифного регулирования сфер естественных монополий;
  • расчет тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования сфер естественных монополий;
  • расчет тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования на регулируемые услуги в сфере по передаче электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
  • расчет тарифа с учетом применения метода индексации;
  • расчет тарифа с учетом применения метода определении тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.

Кроме того, правла дополнены новым параграфом, устанавливающим расчет тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования на регулируемые услуги в сфере по передаче электрической энергии, водоснабжения и водоотведения и производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Стимулирующий метод распространяются на субъектов, оказывающих регулируемые услуги в сфере по передаче электрической энергии, водоснабжению и водоотведению, а также по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений.

Тарифы утверждаются для субъекта на регуляторный период продолжительностью в пять и более лет. Они рассчитываются для возмещения допустимого дохода за предоставление регулируемых услуг.

В течение каждого года регуляторного периода применяется ежегодная корректировка, которая определяет различия между утвержденными и фактическими показателями. Утвержденный тариф на следующий регуляторный год изменяется в соответствии с порядком ежегодной корректировкой.

Под регуляторным периодом понимается период, устанавливаемый ведомством уполномоченного органа, на который устанавливается допустимый доход субъекта. Под регуляторным годом понимается 12 месяцев со дня введения в действие утвержденного тарифа.

Рассмотрения заявки на утверждение тарифа

Регуляторный период наступает ежегодно с 1 июля каждого года.

Субъект не позднее, чем за сто рабочих дней до начала регуляторного периода должен представить в ведомство уполномоченного органа заявку на утверждение тарифов. Заявка представляется в электронной форме через веб-портал "База "Монополист" и включает все компоненты предлагаемого допустимого дохода, предлагаемые тарифы.

Заявка рассматривается в течение 90 рабочих дней со дня ее представления.

К заявке прилагаются:

  • проект тарифа (либо прейскуранта с учетом отраслевых особенностей);
  • справка-обоснование о необходимости утверждения тарифа;
  • проект инвестиционной программы или утвержденная инвестиционная программа;
  • финансовая отчетность за два предшествующих календарных года;
  •  отчеты: о финансово-хозяйственной деятельности, об инвестиционной деятельности;
  • о состоянии основных фондов, размерах заработной платы работников по отдельным должностям и профессиям и по труду за два предшествующих календарных года по формам, утвержденным ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики;
  • расчет прибыли;
  • расчеты численности персонала, потребности сырья, материалов, топлива, энергии и технических потерь, произведенные на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере);
  • подтверждающие документы об условиях финансирования и возмещения заемных ресурсов;
  • данные о проектной мощности субъекта и фактическом ее использовании;
  • документы, подтверждающие планируемый объем регулируемых услуг (реестр договоров с указанием фактических объемов потребления регулируемых услуг, документы, подтверждающие снижение объемов потребления регулируемых услуг, расчеты объемов потребления регулируемых услуг, исходя из обязанности качественного всеобщего обслуживания и возможностей субъекта, недопустимости снижения объемов с целью поддержания или роста уровня тарифов, материалы маркетинговых исследований потребительского спроса);
  • проекты показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъекта, с приложением обосновывающих материалов.

При это прилагаемые к заявке расчеты и обосновывающие материалы подготавливаются субъектом в отдельности на каждый вид регулируемых услуг.

Основаниями отказа в принятии заявки являются:

  • непредставление субъектом указанных документов;
  • несоответствие представленных документов правилам;
  • отнесение к коммерческой тайне сведений.

В случае, если при рассмотрении заявки необходима дополнительная информация, ведомство уполномоченного органа запрашивает ее у субъекта в письменном виде с установлением срока, но не менее пяти рабочих дней.

Затем ведомство уполномоченного органа выносит предлагаемые субъектом проекты тарифа на обсуждение при проведении публичных слушаний.

Ведомство уполномоченного органа рассматривает проект тарифа с прилагаемыми обосновывающими документами и расчетами, представленных субъектом путем проведения анализа и за один день до принятия решения формирует заключение о результатах рассмотрения проекта тарифа.

При этом ведомство корректирует соответствующие затраты в соответствии с перечнем затрат, учитываемых в тарифе, правилами ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе.

Затем ведомство на основании заключения о результатах рассмотрения проекта тарифа субъекта, принимает решение об утверждении тарифа с указанием срока его действия или отказе в его утверждении.

После чего монополист доводит до сведения потребителей информацию об утверждении тарифа не позднее чем за 30 календарных дней до его введения в действие и в течение пяти календарных дней представляет в ведомство уполномоченного органа информацию о факте уведомления потребителей о введении тарифа.

Утвержденные тарифы ведомство уполномоченного органа размещает на своем интернет-ресурсе не позднее пяти рабочих дней после принятия решения об их утверждении. 

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2024 года.

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