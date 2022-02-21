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10:19 21.02.2022

«Казфосфат» перечислил в фонд «Қазақстан халқына» 750 млн тенге

«Казфосфат» Фото: «Казфосфат»
Казахстанская компания по производству фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов «Казфосфат» перечислила деньги в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», передает Zakon.kz.
Компания, в числе главных принципов которой – социально ориентированная деятельность, поддерживая инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании фонда «Қазақстан халқына», перечислила в фонд 750 млн тенге для оказания необходимой социальной помощи казахстанцам. Благотворительность, которую проявляют казахстанские предприниматели, способствует совместному решению актуальных социальных вопросов.Компания «Казфосфат»
Анастасия Стативкина
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