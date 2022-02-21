Названы страны Европы с самым высоким уровнем безработицы

Согласно исследованиям РИА Новости, самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года зафиксирована в Чехии. Также высокие показатели — в Испании и Греции.

Эксперты отмечают, что после периода серьезных локдаунов и страха из-за пандемии в 2021 году можно было ожидать восстановления экономики и занятости, однако реальная динамика превзошла даже самые смелые прогнозы.

Из проанализированных 34 стран все, кроме одной, показали снижение безработицы. Более чем в трети случаев безработица опустилась до уровня ниже, чем была до пандемии, а в среднем по Европе снижение занятости было почти полностью отыграно.

В 2020 году работа многих компаний почти полностью остановилась. Целые сектора (туризм, массовые мероприятия и прочие) столкнулись с многократным падением выручки и сокращением персонала. Таким образом, восстановление экономки и занятости в 2021 году на фоне продолжения пандемии отчасти удивляет экспертов.

Для оценки ситуации на рынке труда в разных странах в 2021 году эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, подготовили второй ежегодный рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы. В качестве исходных данных брались статистические отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), опубликованные национальными статистическими агентствами и Евростатом.

Оценка безработицы осуществлялась за IV квартал 2021 года, а динамика рассчитывалась относительно IV квартала 2020 года. Молодежная безработица оценивалась для людей в возрасте 15-24 лет.

Уточняется, что еще в допандемийные годы безработица во многих странах Европы находилась на достаточно высоком уровне. В таких южных странах, как Греция, Италия, Испания, и некоторых других после десятилетия бурного роста в начале 2010-х годов произошел достаточно масштабный кризис, что поднимало уровень безработицы до 30% в отдельные периоды, то есть без работы сидел примерно каждый третий работоспособный гражданин страны.

В «богатых» европейских странах сложилась несколько другая ситуация. Как поясняют эксперты, там эффективная система поддержки безработных, что зачастую сокращает стимулы для поиска работы и делает комфортной многолетнюю жизнь на пособие.

По мнению специалистов, у высокой безработицы за пределами Евросоюза несколько другие причины. Тут главную роль играют слабость экономик, а также структурная безработица из-за развала промышленности, оставшейся от времен Советского Союза.

В этом случае аналитики выделяют два полюса: Беларусь, которая сохранила большую часть советской промышленности, характеризуется безработицей на уровне 4%, а также Украина, демонтировавшая почти полностью советское экономическое наследие, — более 9% (с таким результатом эта страна заняла третье место с конца). Причем на Украине этот показатель был еще выше (13%), но в последние годы сильно сократился из-за трудовой миграции в страны Евросоюза и в Россию.

Согласно исследованию, в конце 2021 года самая низкая безработица наблюдалась в Чехии, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,2%. Как говорят аналитики, это можно назвать феноменально низким результатом, говорящим об очень сильной динамике экономики и настоящем дефиците работников на рынке труда. Также достаточно низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте. Тут она не превысила 3,5% в последнем квартале 2021 года. Еще в четырех странах безработица находится в диапазоне 3,6-3,8%. При этом медианный уровень безработицы среди 34 проанализированных стран – 5,2% (годом ранее 6,1%).

По данным Минтруда РК, безработица в Казахстане в III квартале 2021 года составила 4,9% против 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В экономике республики были заняты 8,8 млн человек.

По информации Бюро национальной статистики, на конец октября 2021 года в органах занятости в качестве безработных зарегистрированы 193,5 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных – 2,1% от численности рабочей силы.