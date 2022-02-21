Цены на подсолнечное масло выросли в 1,7 раза с 2020 года – АЗРК

В период с 2017 года по октябрь 2020 года рост цен на подсолнечное масло не наблюдался, а с октября 2020 года по 2021 год стоимость масла увеличилась в 1,7 раза. АЗРК

По данным агентства, основными факторами повышения цены являются:

рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения у производителей запасов сырья урожая прошлого года;

ориентация цен на мировые;

неурожай в Казахстане и в мире;

увеличение стоимости закупа воды на 0,25 МРП;

импортозависимость.

Как отметили в АЗРК, согласно балансу рынка подсолнечного масла за 2021 год, производство подсолнечного масла по республике с учетом экспортного объема не покрывает потребность республики: импортная продукция на внутреннем рынке составляет более 30% (производство – 323 218,0 т, экспорт – 111 266,7 т, импорт – 101 444,4 т, реализация – 313 395,8 т).

Производство подсолнечного масла осуществляют восемь основных крупных заводов (АО «Май», ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод», ТОО «Востоксельхозпродукт», ТОО «Промбаза-7», ТОО «Белес Агро», ТОО «Шымкентмай», ТОО «Арай», АО «Евразиан фудс корпорейшн»), которые расположены в шести регионах республики (Алматы, Шымкент, ВКО, ЗКО, Актюбинская и Костанайская области).

Основную долю из числа производителей по республике занимают АО «Евразиан фудс корпорейшн» и АО «Май», из числа оптовых поставщиков – ТОО «Прима дистрибьюшн».

В агентстве также назвали одну из главных проблем реализации подсолнечного масла на рынке РК – большая часть ввозимых масел из России идет с недоливом, на этикетке написано 5 литров, а по факту в бутылке 4,7-4,8 л, поэтому цена получается дешевле. Однако надзорными органами Казахстана это не контролируется.

Развитие конкуренции на этом рынке сдерживается наличием административных барьеров, среди которых:

необходимость значительных финансовых вложений: для вхождения на данный товарный рынок и осуществления деятельности потенциальные конкуренты должны располагать материально-технической базой, включающей в себя все необходимые материалы (специализированная техника, дорогостоящее оборудование, транспорт, персонал); нехватка маслосемян подсолнечника и увеличение стоимости сырья. Другие страны, Россия и Украина, ввели таможенные пошлины на экспорт сырья. В России пошлина составляет 6,5% от таможенной стоимости товара, но не менее 9,75 евро за тонну. Сейчас в Украине действует вывозная пошлина в размере 10%.

Также отмечается ощутимое влияние сезонности, так как в период минимального спроса у предприятий практически останавливается реализация и производство подсолнечного масла (период максимального спроса – с августа по ноябрь, период минимального спроса – с января по февраль – в данные месяцы оптовые продажи отсутствуют). АЗРК

Для устранения названных барьеров и системных проблем предлагается ряд мероприятий:

осуществить закуп у сельхозпроизводителей сырья по текущим низким ценам на дату сбора урожая, что позволит данным производителям не повышать цены, тогда как рост закупочных цен на сырье – подсолнечник – в течение года может повысить цены на конечную сельскохозяйственную продукцию в среднем на 30% и более;

увеличить посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства подсолнечника;

ввести квотирование на экспорт товаров и сырья, по которым наблюдается рост цен, либо ввести таможенные пошлины на экспорт сырья, как в России и Украине.

На основании данных анализа АЗРК направило предложения в Министерство национальной экономики РК для включения мероприятий в комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы.