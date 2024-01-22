Многомиллионные штрафы получили крупные производители яиц в Казахстане

Агентством по защите и развитию конкуренции РК проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

По данным АЗРК, для снижения темпов роста цен на яйца, наблюдавшегося в конце 2022 и начале 2023 года, принят комплекс оперативных мер.

"Вынесено 11 уведомлений производителям и оптовым реализаторам яиц. Проведено восемь расследований в отношении производителей куриных яиц г. Шымкент ("Шымкент кус"), в Алматинской обл. ("Сары-Булак, Алсад"), Костанайской ("Жас-Канат"), Туркестанской ("Бес-Кара"), СКО ("Адель кус, Алекри"), Акмолинской ("Курочка ряба"). Общий объем наложенных штрафов составил 124,8 млн. тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, антимонопольщики наблюдают рост объемов реализации продукции птицефабриками через физических лиц, не являющихся предпринимателями.



"Также выявлены факты несоблюдения торговыми сетями установленного размера торговой надбавки на социально значимый продовольственный товар в виде 15%. Соответствующие материалы по данным фактам направлены в Комитет государственных доходов и Комитет торговли по компетенции", – подчеркивается в сообщении.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана рассказали, как наша страна увеличивает производство пищевого яйца и мяса птицы.

