Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:05 21.02.2022

Алибек Жаканбаев назначен замакима Алматинской области

алматинская область, замакима, алибек жаканбаев, назначение Фото: Instagram/alibek_zhakanbaev
Назначен заместитель акима Алматинской области. Им стал Алибек Жаканбаев, передает Zakon.kz.
Распоряжением акима Алматинской области Жаканбаев Алибек Аскербекович назначен заместителем акима области.Пресс-служба акимата Алматинской области

На этом посту он сменил Серика Турдалиева.

Распоряжением акима Алматинской области Турдалиев Серик Мелисович освобожден от должности заместителя акима области в связи с назначением на другую должность.Пресс-служба акимата Алматинской области

Алибек Жаканбаев родился в 1964 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «инженер лесного хозяйства».

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Левобережный» Алакольского района.

В разные годы работал агрономом отдела озеленения хозрасчетного участка «Зеленстрой» в Семипалатинске, рабочим, мастером цеха, инженером Алакольского механизированного лесного хозяйства, лесничим Учаральского лесничества, главным лесничим Алакольского лесного хозяйства, директором Алакольского филиала КГП «Каратал орманы», начальником Алакольского филиала ГКП «Талдықорған ағаштары», заместителем директора, директором ГУ «Алакольское лесное хозяйство», акимом Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.

Динара Халдарова
Алматинская область
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
20.02.2022
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине
20.02.2022
Хоккеисты Финляндии впервые стали чемпионами Олимпиады
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все