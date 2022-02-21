Алибек Жаканбаев назначен замакима Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Жаканбаев Алибек Аскербекович назначен заместителем акима области. Пресс-служба акимата Алматинской области

На этом посту он сменил Серика Турдалиева.

Распоряжением акима Алматинской области Турдалиев Серик Мелисович освобожден от должности заместителя акима области в связи с назначением на другую должность. Пресс-служба акимата Алматинской области

Алибек Жаканбаев родился в 1964 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «инженер лесного хозяйства».

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Левобережный» Алакольского района.

В разные годы работал агрономом отдела озеленения хозрасчетного участка «Зеленстрой» в Семипалатинске, рабочим, мастером цеха, инженером Алакольского механизированного лесного хозяйства, лесничим Учаральского лесничества, главным лесничим Алакольского лесного хозяйства, директором Алакольского филиала КГП «Каратал орманы», начальником Алакольского филиала ГКП «Талдықорған ағаштары», заместителем директора, директором ГУ «Алакольское лесное хозяйство», акимом Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.