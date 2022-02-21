Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:49 21.02.2022

Ученые нашли связь между группой крови и иммунитетом

эксперемент Фото: pixabay
Как заявляют исследователи, люди со второй группой крови имеют более слабый иммунитет, то есть, более подвержены различным заболеваниям, передает Zakon.kz.

Отмечается, что в 40% случаев у них обнаружена пониженная способность производить интерферон при вирусной инфекции.

Более сильным иммунитетом обладают люди с первой, третьей и четвертой группой крови, сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, в ходе исследования ученые пришли к выводу, что люди с четвертой группой имеют самое крепкое здоровье.

В 92% случаев интерферон у них продуцировался хорошо. Среди доноров с первой и третьей группами крови этот показатель составил 80% и 91% соответственно, – говорится в результатах исследования.
Оксана Житникова
Интересное
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
20.02.2022
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине
20.02.2022
Хоккеисты Финляндии впервые стали чемпионами Олимпиады
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все