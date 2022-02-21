Ученые нашли связь между группой крови и иммунитетом

Отмечается, что в 40% случаев у них обнаружена пониженная способность производить интерферон при вирусной инфекции.

Более сильным иммунитетом обладают люди с первой, третьей и четвертой группой крови, сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, в ходе исследования ученые пришли к выводу, что люди с четвертой группой имеют самое крепкое здоровье.

В 92% случаев интерферон у них продуцировался хорошо. Среди доноров с первой и третьей группами крови этот показатель составил 80% и 91% соответственно, – говорится в результатах исследования.