11:49 21.02.2022
Ученые нашли связь между группой крови и иммунитетом
Фото: pixabay
Как заявляют исследователи, люди со второй группой крови имеют более слабый иммунитет, то есть, более подвержены различным заболеваниям, передает Zakon.kz.
Отмечается, что в 40% случаев у них обнаружена пониженная способность производить интерферон при вирусной инфекции.
Более сильным иммунитетом обладают люди с первой, третьей и четвертой группой крови, сообщает «Экономика сегодня».
Кроме того, в ходе исследования ученые пришли к выводу, что люди с четвертой группой имеют самое крепкое здоровье.
В 92% случаев интерферон у них продуцировался хорошо. Среди доноров с первой и третьей группами крови этот показатель составил 80% и 91% соответственно, – говорится в результатах исследования.