В России задержан подозреваемый в создании финпирамиды в Казахстане

Во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Его цель – оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности и правопорядка, а также ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков

По его словам, за период проведения мероприятия зарегистрировано более 13 тыс. преступлений, из которых свыше 1 тыс. – в общественных местах и 260 – на улицах.

Он добавил, что наибольшее количество преступлений совершено в Восточно-Казахстанской области, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и городе Шымкенте. Раскрыто «по горячим следам» порядка 8 тыс. преступлений.

Так, например, в Жамбылской области задержан за покушение на убийство трех человек подозреваемый 1995 года рождения, в Кызылординской области задержан гражданин 2005 года рождения, который нанес ножевые ранения двум молодым парням.

Также, как сообщили в МВД, раскрыто более 2 тыс. ранее совершенных преступлений, в числе которых тяжкие и особо тяжкие преступления. Задержано 327 уголовных преступников, находящихся в розыске.

В Таразе задержан подозреваемый, находившийся в международном розыске как соучастник убийства несовершеннолетнего в 2017 году в городе Шымкенте с применением огнестрельного оружия на улице. В Алматинской области задержан находившийся в международном розыске преступник, который 7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района, в группе лиц, выстрелами из охотничьего ружья убил четверых человек. Охотничье ружье МР-27ЕМ-1С 12-го калибра изъято. В Краснодарском крае задержан находившийся в международном розыске за создание и руководство финансовой пирамидой, бывший директор филиала ТОО «Центр Финанс», 1990 г.р., который в период с 2018 по 2020 год в городе Актобе организовал преступную деятельность по извлечению дохода от привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере. Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков

Также, по его словам, в городе Краснодаре задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске, который в период с 2015 по 2016 год руководил ОПГ по сбыту автомашин, похищенных на территории России.

На брифинге также сообщили, что в Туркестанской области задержаны два преступника, совершившие 15 января 2017 года в Тюлькубасском районе разбойное нападение на АЗС Sila Oil с завладением сейфом с деньгами в сумме 110 тыс. тенге. При задержании по месту жительства и в салоне автомашины обнаружены и изъяты наркотики и обрез охотничьего ружья 16-го калибра со стертым номером.