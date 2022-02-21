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12:06 21.02.2022

Лопес и Луценко закончили гонку «Вуэльта Андалусии», попав в Топ-10

Велоспорт Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
В Испании завершилась престижная веломногодневка «Вуэльта Андалусии – 2022» с участием двух лидеров казахстанской команды Astana Qazaqstan Team – Мигеля Анхеля Лопеса и Алексея Луценко, сообщает Zakon.kz.

Для капитанов казахстанской велодружины эта гонка стала стартовой в нынешнем сезоне, и оба они отметились призовыми местами на данных соревнованиях. Лопес удостоился серебряной медали на втором этапе, а Луценко пришел к финишу вторым на четвертом этапе.

А в генеральной классификации «Вуэльты Андалусии – 2022» колумбиец Мигель Лопес поднялся на третье место. Его товарищ по команде Алексей Луценко завершил гонку на девятой итоговой позиции.

Велоспорт 4 этап Тур Андалусии

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Чемпионом данной пятидневки в общем зачете стал голландец Воут Пулс из велокоманды Bahrain-Victorious со временем 20:51:272.

Входящие в состав «Астаны» спортсмены заняли и другие места в общем списке: 12-е – Харольд Техада (Колумбия), 47-е – Симоне Веласко (Италия), 74-е – Евгений Федоров (Казахстан). 

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