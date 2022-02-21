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Законодательство РК
12:23 21.02.2022

Сколько безработных в Нур-Султане, рассказали в Центре занятости

занятость, работа, Нур-Султан Фото: pixabay
Заместитель директора столичного Центра занятости населения Талгат Есимов на брифинге в акимате рассказал, сколько человек в городе официально ищут работу, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Есимов сообщил, что в столице уровень безработицы, согласно данным Бюро национальной статистики по итогам IV квартала 2021 года, составляет 4,6%, что ниже республиканского значения на 0,3 % (по РК – 4,9%).

В Нур-Султане 28 226 безработных, из них 6203 – молодежь в возрасте 15-28 лет. Заместитель директора столичного Центра занятости населения Талгат Есимов

По итогам 2021 года в Центр занятости населения за трудовым посредничеством обратились 18 924 человека. Охвачено мерами содействия занятости в рамках Государственной программы «Еңбек» – 23 240 человек.

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