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13:02 21.02.2022

22 тыс. человек планируют посодействовать в занятости власти Нур-Султана

занятость, Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Более 7 тыс. человек намерены обеспечить постоянной работой власти Нур-Султана. Об этом на брифинге в акимате сообщил заместитель директора столичного Центра занятости населения Талгат Есимов, передает корреспондент Zakon.kz.
На 14 февраля 2022 года на учете в Центре занятости населения состоят 3823 безработных, из них молодежи 915 человек. Всего охвачено мерами содействия занятости 1614 человек, из них 558 – молодежь. В 2022 году планируется охватить активными мерами занятости порядка 22 тыс. человек. В том числе трудоустройством на постоянные рабочие места – 7150 человек. Заместитель директора столичного Центра занятости населения Талгат Есимов

Еще 998 человек планируется направить на молодежную практику. В этом случае работникам планируют выплачивать зарплату в размере 40 МРП, или 122 520 тг.

В планах также направить:

  • 130 человек на социальные рабочие места – 35% от з/п, но не более 20 МРП;

  • 1307 человек на общественные работы – 1,7 МЗП, или 102 тыс. тг;

  • 179 человек на проекту «Первое рабочее место» – 30 МРП, или 91 890 тг;

  • 31 человек по проекту «Контракт поколений» – 30 МРП, или 91 890 тг.

    В городе Нур-Султане в текущем году в рамках проекта «Молодежная практика» оплата труда участников будет увеличена до 40 МРП – 122 тыс. тенге. Срок прохождения практики будет увеличен с шести месяцев до одного года. Молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение трех лет после завершения обучения. Также увеличится заработная плата участников проекта «Первое рабочее место» – до 30 МРП, или 91 тыс. тенге. Талгат Есимов

Мадина Мамырханова
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