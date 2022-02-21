22 тыс. человек планируют посодействовать в занятости власти Нур-Султана

В планах также направить:

130 человек на социальные рабочие места – 35% от з/п, но не более 20 МРП;

1307 человек на общественные работы – 1,7 МЗП, или 102 тыс. тг;

179 человек на проекту «Первое рабочее место» – 30 МРП, или 91 890 тг;