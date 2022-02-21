У меня есть все ключи – Головкин о бое с Альваресом

Пока мировые СМИ публикуют свои предположения по поводу трилогии, карагандинский боксер высказал свое мнение. Действующий чемпион мира, по версиям IBF и IBO, 39-летний казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) готов к третьему бою против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

GGG планирует в трилогии поставить все точки над i и уверен, что досконально изучил абсолютного чемпиона суперсреднего веса (до 76,2 кг) за 24 совместных раунда. Об этом Головкин рассказал в интервью Walking The Floor.

Я знаю Канело как бойца. У меня есть все ключи, чтобы «вскрыть» его. Я знаю, как драться с ним. Да, уверен, он также изучил меня, и у него тоже есть кое-что в арсенале против меня. Время покажет! Геннадий Головкин

GGG также считает, что выиграл оба предыдущих боя у Канело Альвареса. Пока, по неподтвержденным новостям, Сауль подписал сделку на два поединка от промоутера Эдди Хирна.

По версии инсайдеров, мексиканец сначала сразится с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. Затем проведет третий бой с Головкиным. Но, при двух условиях, первое – GGG выиграет у японца Риоты Мураты, второе – Геннадий должен перейти в весовую категорию 76,2 кг.

Таким образом вопрос о трилогии будет реальным после боя Мурата – Головкин, дата этой встречи еще не определена.