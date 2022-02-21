14:40 21.02.2022
Токаев не имеет счетов в швейцарском банке – Уали
Фото: akorda.kz
Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали прокомментировал информацию о счетах президента Казахстана в швейцарском банке. Он уточнил, что сообщения, появившиеся в СМИ, являются фейковой информационной атакой, сообщает Zakon.kz.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью, – говорится в сообщении Берика Уали на странице в Facebook.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела счетами.
Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе, – добавил Берик Уали.
Пресс-секретарь президента уточнил, что реформы, осуществляемые Токаевым, «кому-то не по нутру».
Эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру.Берик Уали