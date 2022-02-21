Токаев не имеет счетов в швейцарском банке – Уали

Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью, – говорится в сообщении Берика Уали на странице в Facebook.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела счетами.

Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе, – добавил Берик Уали.

Пресс-секретарь президента уточнил, что реформы, осуществляемые Токаевым, «кому-то не по нутру».