14:48 21.02.2022
91 уголовное дело расследуют в Казахстане после беспорядков
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал, сколько уголовных дел расследуют правоохранительные органы после январских событий в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 91 дело указанной категории, в их числе по актам терроризма – 46 дел и 45 – по массовым беспорядкам. В рамках расследования этих дел с санкции суда 469 лиц содержатся под стражей. Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов
По его словам, подозреваемым даже в таких тяжких преступлениях смягчили меру наказания.
С учетом личности, роли в совершенном преступлении, оказанного содействия следствию 128 подозреваемым содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог и личное поручительство. Работа по пересмотру избранных мер пресечения ведется постоянно. Елдос Килымжанов