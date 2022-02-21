91 уголовное дело расследуют в Казахстане после беспорядков

Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 91 дело указанной категории, в их числе по актам терроризма – 46 дел и 45 – по массовым беспорядкам. В рамках расследования этих дел с санкции суда 469 лиц содержатся под стражей. Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов

По его словам, подозреваемым даже в таких тяжких преступлениях смягчили меру наказания.