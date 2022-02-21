Алматинский «Кайрат» подписал контракт с игроком сборной Венесуэлы

Как передает пресс-служба алматинского клуба, Карлос выступает за сборную Венесуэлы с 2014 года. Южноамериканец подписал контракт с «Кайратом» на 1,5 года. Санз будет выступать в алматинской команде под номером 18.

25-летний защитник в разные годы играл в чемпионатах Италии, Хорватии, Перу и Эквадора.

В свою очередь игрок сборной Бразилии Ранжел покинул «Кайрат», теперь он будет играть на своей родной земле, в бразильской команде «Пато Футзал».

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