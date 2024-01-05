Футзальный "Кайрат" подписал талантливого игрока сборной Бразилии
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Контракт с 24-летним южноамериканцем подписан до конца сезона 2026/27, передает пресс-служба АФК "Кайрат".
Рикардиньо перешел к алматинцам из бразильского коллектива Magnus futsal.
Бразильский универсал в течение последних пяти лет защищал цвета клуба Magnus, где добился практически всех титулов на своей родине и за его пределами. Благодаря своей игре заслужил майку национальной сборной Бразилии.
За свою пятилетнюю карьеру в "Магнусе" Рикардиньо завоевал много различных титулов, среди которых нельзя не отметить чемпионство в Суперкубке Бразилии и клубном чемпионате мира 2018 года.
Дебют бразильского новичка "Кайрата" казахстанские болельщики смогут оценить скорее всего уже через неделю. 13-14 января алматинцы в рамках 15/16 тура чемпионата страны сыграет на выезде с командой "Атырау".