Футзальный "Кайрат" подписал талантливого игрока сборной Бразилии

Лидер казахстанского футзала, алматинский "Кайрат" объявил о пополнении клуба титулованным бразильским новичком Рикардиньо (Рикардо Энрике Лемос Диниз), сообщает Zakon.kz.

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Контракт с 24-летним южноамериканцем подписан до конца сезона 2026/27, передает пресс-служба АФК "Кайрат".

Рикардиньо перешел к алматинцам из бразильского коллектива Magnus futsal.



Бразильский универсал в течение последних пяти лет защищал цвета клуба Magnus, где добился практически всех титулов на своей родине и за его пределами. Благодаря своей игре заслужил майку национальной сборной Бразилии.

За свою пятилетнюю карьеру в "Магнусе" Рикардиньо завоевал много различных титулов, среди которых нельзя не отметить чемпионство в Суперкубке Бразилии и клубном чемпионате мира 2018 года.

Дебют бразильского новичка "Кайрата" казахстанские болельщики смогут оценить скорее всего уже через неделю. 13-14 января алматинцы в рамках 15/16 тура чемпионата страны сыграет на выезде с командой "Атырау".