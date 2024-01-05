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Футзальный "Кайрат" подписал талантливого игрока сборной Бразилии

Футзал Игрок Кайрата Фото: Instagram/magnusfutsal
Лидер казахстанского футзала, алматинский "Кайрат" объявил о пополнении клуба титулованным бразильским новичком Рикардиньо (Рикардо Энрике Лемос Диниз), сообщает Zakon.kz.

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Контракт с 24-летним южноамериканцем подписан до конца сезона 2026/27, передает пресс-служба АФК "Кайрат". 

Рикардиньо перешел к алматинцам из бразильского коллектива Magnus futsal.

Бразильский универсал в течение последних пяти лет защищал цвета клуба Magnus, где добился практически всех титулов на своей родине и за его пределами. Благодаря своей игре заслужил майку национальной сборной Бразилии. 

За свою пятилетнюю карьеру в "Магнусе" Рикардиньо завоевал много различных титулов, среди которых нельзя не отметить чемпионство в Суперкубке Бразилии и клубном чемпионате мира 2018 года.

Дебют бразильского новичка "Кайрата" казахстанские болельщики смогут оценить скорее всего уже через неделю. 13-14 января алматинцы в рамках 15/16 тура чемпионата страны сыграет на выезде с командой "Атырау".  

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