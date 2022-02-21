Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК

По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

По его словам, полиция ведет расследование по данному инциденту.

Подозреваемый в совершении преступления арестован. Айбек Смадияров

Он отметил, что консул Казахстана находится на постоянной связи с родными погибшей.