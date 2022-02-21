16:01 21.02.2022
Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК
Фото: gunmemorial.org
16 февраля в городе Сент-Пол штата Миннесота при невыясненных обстоятельствах была убита гражданка Республики Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.
По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
По его словам, полиция ведет расследование по данному инциденту.
Подозреваемый в совершении преступления арестован.Айбек Смадияров
Он отметил, что консул Казахстана находится на постоянной связи с родными погибшей.