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Законодательство РК
16:01 21.02.2022

Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК

сша, казахстанка, убийство, мид, комментарий Фото: gunmemorial.org
16 февраля в городе Сент-Пол штата Миннесота при невыясненных обстоятельствах была убита гражданка Республики Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.
По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

По его словам, полиция ведет расследование по данному инциденту.

Подозреваемый в совершении преступления арестован.Айбек Смадияров

Он отметил, что консул Казахстана находится на постоянной связи с родными погибшей.

Динара Халдарова
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