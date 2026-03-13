#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Происшествия

Казахстанка, пропавшая в Польше при странных обстоятельствах, найдена мертвой

Екатерина Шилова, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 10:06 Фото: Facebook/Александра Гидион
Гражданку Казахстана Екатерину Шилову, которая пропала в Польше при странных обстоятельствах, нашли мертвой. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, казахстанку убили. По словам сестры, подозреваемого в убийстве задержали.

"Министерство иностранных дел РК подтверждает информацию о гибели гражданки Казахстана Екатерины Шиловой на территории Польши... Посольство РК в Польше находится на связи с родными и близкими погибшей, а также с компетентными органами польской стороны, и оказывает необходимое содействие по всем консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину".Пресс-служба МИД РК

Отмечается, что данный вопрос находится на контроле министерства.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей".Пресс-служба МИД РК

26 февраля 2026 года стало известно, что казахстанка Екатерина Шилова пропала при странных обстоятельствах в Варшаве. Об этом рассказала ее сестра, разместившая в Facebook объявление о розыске. По словам родственницы, Шилова должна была вылететь в Астану вечером 18 февраля, но в самолет она так и не села.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанцам
11:57, Сегодня
МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанцам
Казахстанка пропала в Польше при странных обстоятельствах
14:14, 26 февраля 2026
Казахстанка пропала в Польше при странных обстоятельствах
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
20:29, 17 июня 2024
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: