Все страны переименуют: пугающий фейк рассылают казахстанцы

Фото: Stopfake.kz

Поиск файла с таким названием в системе официальной документации ООН результатов не дал. Следовательно, такого документа в системе не существует, – отмечено на сайте Stopfake.kz.

Автор отмечает, что такие планы якобы изложены в официальном документе ООН под названием «Директива 001».

Кроме того, теории о том, что ООН планирует установить новый мировой порядок, уже неоднократно появлялись в Сети. Их авторы ссылались на различные документы, которые в действительности либо не содержали в себе упоминаний нового мирового порядка, либо и вовсе не существовали.

Упоминаний о том, что в 2025 году все страны будут переименованы, а суда и транспортные средства перекрашены в голубой цвет, нет ни на официальном портале ООН, ни в других достоверных источниках.

Пункт о том, что всех детей старше пяти лет будут изымать из семей и разрешать видеться с родителями лишь дважды в год по три дня, также является фейковым.