17:01 21.02.2022
Все страны переименуют: пугающий фейк рассылают казахстанцы
Фото: pixabay
«4 июля 2025 года все страны будут переименованы, а несогласных расстреляют на месте». Такое сообщение активно рассылают казахстанцы в Telegram, сообщает Zakon.kz.
Автор отмечает, что такие планы якобы изложены в официальном документе ООН под названием «Директива 001».
Фото: Stopfake.kz
Поиск файла с таким названием в системе официальной документации ООН результатов не дал. Следовательно, такого документа в системе не существует, – отмечено на сайте Stopfake.kz.
Кроме того, теории о том, что ООН планирует установить новый мировой порядок, уже неоднократно появлялись в Сети. Их авторы ссылались на различные документы, которые в действительности либо не содержали в себе упоминаний нового мирового порядка, либо и вовсе не существовали.
Упоминаний о том, что в 2025 году все страны будут переименованы, а суда и транспортные средства перекрашены в голубой цвет, нет ни на официальном портале ООН, ни в других достоверных источниках.
Пункт о том, что всех детей старше пяти лет будут изымать из семей и разрешать видеться с родителями лишь дважды в год по три дня, также является фейковым.
В рассылке нет ни одного пункта, который имел бы под собой хоть какие-то основания, – отмечают эксперты.