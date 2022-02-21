Яркий свет и холод могут вызвать головную боль – врач

В беседе с «Петербургским дневником» врач-невролог заявила, что боли в затылке могут быть вызваны множеством патологических процессов.

По ее словам, головные боли может вызвать слишком яркий солнечный свет.

Есть еще и холодовая головная боль, которая возникает на холоде и даже при употреблении холодных продуктов, например, мороженого или напитков. Ольга Родионова