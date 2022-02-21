17:09 21.02.2022
Яркий свет и холод могут вызвать головную боль – врач
Фото: pixabay
Слишком яркий солнечный свет и холод могут вызвать головную боль. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный врач санкт-петербургской неврологической клиники Ольга Родионова, передает Zakon.kz.
В беседе с «Петербургским дневником» врач-невролог заявила, что боли в затылке могут быть вызваны множеством патологических процессов.
По ее словам, головные боли может вызвать слишком яркий солнечный свет.
Есть еще и холодовая головная боль, которая возникает на холоде и даже при употреблении холодных продуктов, например, мороженого или напитков.Ольга Родионова
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