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17:09 21.02.2022

Яркий свет и холод могут вызвать головную боль – врач

голова, боль, факторы, свет, мороженое, влияние, врач Фото: pixabay
Слишком яркий солнечный свет и холод могут вызвать головную боль. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный врач санкт-петербургской неврологической клиники Ольга Родионова, передает Zakon.kz.

В беседе с «Петербургским дневником» врач-невролог заявила, что боли в затылке могут быть вызваны множеством патологических процессов.

По ее словам, головные боли может вызвать слишком яркий солнечный свет.

Есть еще и холодовая головная боль, которая возникает на холоде и даже при употреблении холодных продуктов, например, мороженого или напитков.Ольга Родионова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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