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Законодательство РК
17:42 21.02.2022

Военнослужащий Нацгвардии спас детей из горящего садика

пожар, детсад Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК
В Актау военнослужащий Нацгвардии помог потушить пожар в детском саду, передает Zakon.kz.

В Актау военнослужащий контрактной службы воинской части 6656 РгК «Батыс» Национальной гвардии младший сержант Куаныш Бекжигитов помог потушить пожар в детском саду.

Инцидент произошел 16 февраля. В тот день рано утром он шел со своим ребенком в больницу и в какой-то момент заметил, что со стороны детского сада «Айголек» валит дым.

Куаныш Бекжигитов, дети

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Навстречу выбежала воспитательница детского сада с криками о помощи. Куаныш Бекжигитов бросился на помощь. Приблизившись к месту ЧП, он понял, что горит костюмерное помещение.

До приезда пожарных гвардеец совместно с персоналом детского сада и двумя родителями детей приняли меры к тушению пожара, а затем немедленно эвакуировали детей в безопасное место.

Куаныш Бекжигитов

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Думаю, что на моем месте каждый бы так поступил. Мы – люди военные. Обязанность военных – защищать мирных граждан. Это наша обязанность. Я шел с ребенком в больницу, к нам подбежала женщина-воспитательница, она была чем-то встревожена. Узнав о случившемся, я не стал долго думать и бросился тушить пожар.Младший сержант Куаныш Бекжигитов
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