Военнослужащий Нацгвардии спас детей из горящего садика
В Актау военнослужащий контрактной службы воинской части 6656 РгК «Батыс» Национальной гвардии младший сержант Куаныш Бекжигитов помог потушить пожар в детском саду.
Инцидент произошел 16 февраля. В тот день рано утром он шел со своим ребенком в больницу и в какой-то момент заметил, что со стороны детского сада «Айголек» валит дым.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
Навстречу выбежала воспитательница детского сада с криками о помощи. Куаныш Бекжигитов бросился на помощь. Приблизившись к месту ЧП, он понял, что горит костюмерное помещение.
До приезда пожарных гвардеец совместно с персоналом детского сада и двумя родителями детей приняли меры к тушению пожара, а затем немедленно эвакуировали детей в безопасное место.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
Думаю, что на моем месте каждый бы так поступил. Мы – люди военные. Обязанность военных – защищать мирных граждан. Это наша обязанность. Я шел с ребенком в больницу, к нам подбежала женщина-воспитательница, она была чем-то встревожена. Узнав о случившемся, я не стал долго думать и бросился тушить пожар.Младший сержант Куаныш Бекжигитов