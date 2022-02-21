Военнослужащий Нацгвардии спас детей из горящего садика

В Актау военнослужащий контрактной службы воинской части 6656 РгК «Батыс» Национальной гвардии младший сержант Куаныш Бекжигитов помог потушить пожар в детском саду.

Инцидент произошел 16 февраля. В тот день рано утром он шел со своим ребенком в больницу и в какой-то момент заметил, что со стороны детского сада «Айголек» валит дым.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Навстречу выбежала воспитательница детского сада с криками о помощи. Куаныш Бекжигитов бросился на помощь. Приблизившись к месту ЧП, он понял, что горит костюмерное помещение.

До приезда пожарных гвардеец совместно с персоналом детского сада и двумя родителями детей приняли меры к тушению пожара, а затем немедленно эвакуировали детей в безопасное место.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК