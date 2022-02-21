Картельный сговор 44 газозаправочных станций выявило АЗРК

Об этом говорится в промежуточных результатах совместных с Генпрокуратурой расследований, опубликованных на сайте АЗРК.

В рамках проверки Генпрокуратуры агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка. Пресс-служба АЗРК

Также сообщается, что территориальными антимонопольными департаментами Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областей и Шымкента возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка, материалы направлены в суд.

Территориальные антимонопольные департаменты по Северо-Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по семи субъектам рынка в департамент экономических расследований для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения. По двум субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела. Пресс-служба АЗРК

В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства от 5 января Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 – совместно с Генпрокуратурой.