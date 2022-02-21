Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:03 21.02.2022

Картельный сговор 44 газозаправочных станций выявило АЗРК

рк, газозаправочные станции, картельный сговор, азрк Фото: Zakon.kz
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило картельный сговор 44 газозаправочных станций, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в промежуточных результатах совместных с Генпрокуратурой расследований, опубликованных на сайте АЗРК.

В рамках проверки Генпрокуратуры агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка.Пресс-служба АЗРК

Также сообщается, что территориальными антимонопольными департаментами Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областей и Шымкента возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка, материалы направлены в суд.

Территориальные антимонопольные департаменты по Северо-Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по семи субъектам рынка в департамент экономических расследований для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения. По двум субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела.Пресс-служба АЗРК

В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства от 5 января Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 – совместно с Генпрокуратурой.

Динара Халдарова
Казахстан
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Назван средний размер пенсии в Казахстане
21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
21.02.2022
Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все