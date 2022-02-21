Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:05 21.02.2022

Рекорд по расшифровке ДНК установила нейросеть

расшифровка генома Фото: pexels
Специалисты Стэнфордской школы медицины (США) установили новый мировой рекорд по расшифровке генома человека. Ученые выполнили секвенирование генома за рекордные пять часов. Данный метод позволит быстрее диагностировать заболевание, передает Zakon.kz.

Достижение отмечено в качестве рекорда Гиннесса. Исследование было опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine.

Американские ученые работали совместно со специалистами Nvidia, Oxford Nanopore Technologies, Google, а также медиками других научно-исследовательских институтов. Данное секвенирование генома удалось выполнить за пять часов и две минуты.

Секвенирование ДНК — определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров.

Как отмечает издание, исследователи использовали в своей работе новые методы и разработанную для этого нейросеть.

Специалисты полагались на способ секвенирования нанопор в проточных ячейках Oxford Nanopore PromethION для генерации более 100 гигабайтов данных в час и графические процессоры Nvidia и Google. В ходе исследования команда ученых протестировала метод ускоренного секвенирования генома на недиагностированных пациентах в отделениях интенсивной терапии местных клиник, – говорится в публикации.

В рамках научного эксперимента были изучены геномы 12 пациентов.

По мнению ученых, этот метод ускоренного секвенирования позволит быстрее диагностировать заболевание и начать лечение. Предыдущий рекорд принадлежал медикам Детского института Рэди, которые выполнили процесс секвенирования генома за 14 часов. Ученые Стэнфордской школы медицины полагают, что новый рекорд можно превысить более чем в два раза.

Оксана Житникова
Интересное США
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Назван средний размер пенсии в Казахстане
21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
21.02.2022
Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все