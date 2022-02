Рекорд по расшифровке ДНК установила нейросеть

Достижение отмечено в качестве рекорда Гиннесса. Исследование было опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine.

Американские ученые работали совместно со специалистами Nvidia, Oxford Nanopore Technologies, Google, а также медиками других научно-исследовательских институтов. Данное секвенирование генома удалось выполнить за пять часов и две минуты.

Секвенирование ДНК — определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров.

Как отмечает издание, исследователи использовали в своей работе новые методы и разработанную для этого нейросеть.

Специалисты полагались на способ секвенирования нанопор в проточных ячейках Oxford Nanopore PromethION для генерации более 100 гигабайтов данных в час и графические процессоры Nvidia и Google. В ходе исследования команда ученых протестировала метод ускоренного секвенирования генома на недиагностированных пациентах в отделениях интенсивной терапии местных клиник, – говорится в публикации.

В рамках научного эксперимента были изучены геномы 12 пациентов.

По мнению ученых, этот метод ускоренного секвенирования позволит быстрее диагностировать заболевание и начать лечение. Предыдущий рекорд принадлежал медикам Детского института Рэди, которые выполнили процесс секвенирования генома за 14 часов. Ученые Стэнфордской школы медицины полагают, что новый рекорд можно превысить более чем в два раза.