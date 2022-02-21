Саакашвили объявил повторную голодовку

Саакашвили отметил, что происходит « целенаправленная инвалидизация».

Вы хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку, – заявил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

Впервые он объявил голодовку сразу после задержания – она продлилась 50 дней.