61-летний наркосбытчик задержан в Алматы

По данным полиции, фигуранта задержали днем на территории одного из гаражных кооперативов.

Именно там подозреваемый хранил товар, подготовленный к реализации. В ходе обыска обнаружено и изъято 13 прозрачных пакетов с гашишем, 13 прозрачных пакетов с марихуаной, один патрон от 9-мм пистолета Макарова, денежные средства в размере 740 тыс. тенге, 1150 долларов и 50 евро. Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу. Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Гражданин водворен в ИВС, добавили в полиции.