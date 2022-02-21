19:53 21.02.2022
61-летний наркосбытчик задержан в Алматы
Фото: пресс-служба ДП Алматы
В результате спецоперации в Алматы задержан 61-летний мужчина. Он занимался сбытом наркотиков как оптом, так и в розницу, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, фигуранта задержали днем на территории одного из гаражных кооперативов.
Именно там подозреваемый хранил товар, подготовленный к реализации. В ходе обыска обнаружено и изъято 13 прозрачных пакетов с гашишем, 13 прозрачных пакетов с марихуаной, один патрон от 9-мм пистолета Макарова, денежные средства в размере 740 тыс. тенге, 1150 долларов и 50 евро. Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Гражданин водворен в ИВС, добавили в полиции.