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19:53 21.02.2022

61-летний наркосбытчик задержан в Алматы

задержание наркосбытчика Фото: пресс-служба ДП Алматы
В результате спецоперации в Алматы задержан 61-летний мужчина. Он занимался сбытом наркотиков как оптом, так и в розницу, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, фигуранта задержали днем на территории одного из гаражных кооперативов.

Именно там подозреваемый хранил товар, подготовленный к реализации. В ходе обыска обнаружено и изъято 13 прозрачных пакетов с гашишем, 13 прозрачных пакетов с марихуаной, один патрон от 9-мм пистолета Макарова, денежные средства в размере 740 тыс. тенге, 1150 долларов и 50 евро. Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

задержание преступника

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Гражданин водворен в ИВС, добавили в полиции.

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