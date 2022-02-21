Токаеву рассказали, что изменилось за год в Кызылординской области

По словам Гульшары Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут – объем промышленной продукции увеличился на 0,8%, обрабатывающей промышленности – на 14,5%, частных инвестиций – на 11,7%, торговли – на 2,4%, введенного жилья – на 8,6%, сельскохозяйственной продукции – на 0,3%.

Как отмечено на сайте Акорды, в рамках третьей пятилетки программы индустриализации в регионе в 2021 году выделено 45,2 млрд тенге на реализацию четырех проектов с созданием 456 рабочих мест.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. В частности, это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях, – отмечено в сообщении.

По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Токаев поручил акиму совместно с правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами.