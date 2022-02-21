20:02 21.02.2022
Токаеву рассказали, что изменилось за год в Кызылординской области
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову. Президенту был представлен отчет о проделанной работе в области за 2021 год, сообщает Zakon.kz.
По словам Гульшары Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут – объем промышленной продукции увеличился на 0,8%, обрабатывающей промышленности – на 14,5%, частных инвестиций – на 11,7%, торговли – на 2,4%, введенного жилья – на 8,6%, сельскохозяйственной продукции – на 0,3%.
Как отмечено на сайте Акорды, в рамках третьей пятилетки программы индустриализации в регионе в 2021 году выделено 45,2 млрд тенге на реализацию четырех проектов с созданием 456 рабочих мест.
В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. В частности, это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях, – отмечено в сообщении.
По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Токаев поручил акиму совместно с правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами.