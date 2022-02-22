АО «АрселорМиттал Темиртау» планирует ввести новый котел на ТЭЦ-2 в 2023 году

Реализация этого проекта позволит не только улучшить горячее водоснабжение города, но и значительно уменьшить загрязнение атмосферы. Ввод нового оборудования запланирован на сентябрь 2023 года.

О ходе работ рассказал руководитель проекта АО «АрселорМиттал Темиртау» Банерджи Субхраджиоти.

Для снижения выбросов золы/пыли и оксида серы внедряется передовая технология системы мокрой очистки (двухконтурный эмульгатор) с устройством для впрыска извести. Ведутся работы по фундаменту для котла и его вспомогательного оборудования, а также ремонтные работы по восстановлению существующих металлоконструкций здания. Монтаж несущей конструкции котла будет начат в апреле 2022 года. Банерджи Субхраджиоти

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Ремонт здания котла и его металлоконструкций, монтаж котла №7 и его вспомогательного оборудования выполняет компания AB Construction. Строительные работы идут полным ходом и в соответствии с графиком.

По информации специалистов, новый котел способен работать на разных видах топлива, что позволит уменьшить загрязнение атмосферы по сравнению с действующими котлами. Также будет установлено современное пылеочистное оборудование.

Выбор системы очистки дымовых газов продиктован требованиями экологических стандартов РК. Благодаря ее использованию выбросы оксидов азота, серы станут минимальными.

Проектированием и изготовлением котельной установки занимается Подольский машиностроительный завод. Производительность нового котла составит 420 тонн пара в час и 13,8 МПа давления, это 130 бар и 500°C. Мощности будет достаточно, чтобы обеспечить темиртаусцев стабильным теплом и горячей водой.