Премьер-министр поручил принять решительные меры в отношении «серого» майнинга

В настоящее время в регионах страны осуществляются контрольные мероприятия мобильных групп, сформированных из числа сотрудников Министерства энергетики и правоохранительных органов, передает пресс-служба премьер-министра РК.

По результатам проведенных с 18 по 20 февраля оперативно-розыскных мероприятий остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт.

При этом необходимо отметить, что незаконная деятельность по цифровому майнингу ведется в каждом регионе республики. Работа по выявлению «серых» майнеров продолжается. В отношении выявленных субъектов проводятся следственные мероприятия.

Ранее системным оператором (АО «KEGOC») введены ограничения электрической мощности на 380 МВт для цифровых майнеров.

Необходимо активизировать работу по выявлению и отключению от электроэнергии незаконной деятельности цифрового майнинга. Также Агентству по финансовому мониторингу совместно с Комитетом государственных доходов МФ и МЦРИАП нужно проработать вопрос оценки ущерба от незаконных майнеров. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Премьер-министр поручил усилить работу по принятию решительных мер в отношении незаконных субъектов цифрового майнинга.