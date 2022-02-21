Путин: Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня

Открывая заседание, президент Путин уточнил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости самопровозглашенных республик и обращение Госдумы по этому же поводу. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

На заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты просят президента РФ признать независимость республик. По его словам, это решение продиктовано гуманитарными причинами.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных республик. В то же время Запад хочет перекроить карту мира, выдвинуться на российские рубежи, поставив Москву в безвыходное положение.

Медведев уверен, что Донбасс Украине не нужен. Минский комплекс мер Киевом выполняться не будет даже при давлении Запада. Причина следующая: это будет препятствовать переизбранию Владимира Зеленского.

Украинская сторона не рассматривает возможность предоставления особого статуса для Донбасса, добавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также уверена, что Украина не будет выполнять Минские соглашения.

Ну сколько еще можно объяснять? Надо в конце концов принимать решение. У нас достаточно было терпения и аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным, дипломатическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Владимир Путин отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить возникшие противоречия.

Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз. Президент России Владимир Путин

В конце заседания президент РФ заявил, что решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня, 21 февраля.

Владимир Путин является председателем Совбеза РФ. В число постоянных членов СБ входят также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников, глава Администрации президента России Антон Вайно, главы МИД, Минобороны и МВД Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее стало известно, что лидеры ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин попросили Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных республик.