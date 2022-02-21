Microsoft запретит установку Windows 11 без интернета и аккаунта

Об этом сообщила компания Microsoft, которая сейчас тестирует новую сборку.

Таким способом она планирует бороться с пиратством, а также упорядочить все аккаунты Windows.

Компания давно агитировала пользователей за более активное использование своих учетных записей. Нововведение сделает невозможной установку Windows 11 Pro с помощью локальной учетной записи.

Редакция Windows 11 Pro теперь будет требовать подключения к интернету во время первоначальной настройки. Если захотите настроить устройство для личного пользования, также потребуется аккаунт Microsoft. Текст сообщения

По имеющимся данным, изменение не коснется первых установивших новую операционную систему пользователей. Также Microsoft не уточнили о Pro-версии системы. Сообщается, что профессиональная версия получит несколько иную систему идентификации.

Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 в октябре 2021 года. Основные версии системы включают Windows 11 Home (домашняя), Windows 11 Pro (профессиональная) и Windows 11 Enterprise (корпоративная).