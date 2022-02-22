Как отреагировал мир на решение России о признании ДНР и ЛНР

Так президент США Джо Байден намерен подписать указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе Белого дома.

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в ДНР и ЛНР.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это нарушением международного права и плохим предзнаменованием, а министр иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что признание Донецкой и Луганской республик «демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами России по Минским соглашениям».

Кроме того, Великобритания 22 февраля объявит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.

Глава МИД Дании Еппе Куфуд назвал решение враждебным, призвал прекратить нарушение международного права и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Председатель латвийского Сейма Инара Мурниеце обещала инициировать резолюцию о том, что изменение статуса ЛДНР не будет признано никогда.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции.

Президент Сербии заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок и добавил, что 85% сербов будут на стороне России, «что бы ни произошло».

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг осуждает признание ЛДНР и считает, что это подрывает усилия по урегулированию ситуации на Украине. Он призвал Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с осуждением решения и заявил, что это противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путем.

Правительство Канады решительно осуждает решение РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик и считает это нарушением минских соглашений. Об этом заявил Роберт Олифант, который занимает должность парламентского секретаря главы канадского МИД Мелани Жоли.

Абхазия приветствует решение России по Донбассу. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания. По его словам, долгие годы народ Донбасса сталкивается с тяжелыми испытаниями, а официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений.

В Южной Осетии назвали оправданным признание Россией ЛНР и ДНР. В пресс-службе главы государства отметили, что конец территориальной целостности Украины положил киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса.

Йеменские хуситы также поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия также будет готова признать ДНР и ЛНР, как она признала Южную Осетию и Абхазию.